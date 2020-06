"Şiir Versus, şiir ve poetika ekseninden uzaklaşmayacak"

AA

Çalışkan, Nar Yayınları tarafından iki ayda bir yayımlanacak olan ve ilk sayısı okuyucusuyla buluşan derginin ortaya çıkış sürecini ve yayın anlayışını AA muhabirine anlattı.- "Her şeyi şiirle tartmak ve kıymetlendirmek istiyoruz"Dergide sadece şiir ve poetika yazıları olacağını belirten Çalışkan, "Poetik düşünmeye çalışan bir dergi. Bu yüzden ismi de buradan hareketle 'Şiir Versus'. Biz hem Türkiye hem dünyadaki meseleleri şiirle ölçme, tartma, şiirin ve dilin açtığı perspektiften irdeleme amacı taşıyan bir edebiyatçı topluluğu olarak bu dergiyi çıkartıyoruz. Bu yüzden her şeyi şiirle tartmak ve kıymetlendirmek istiyoruz. Çünkü kıymetli olan şeyler şiirle tartıldığı ölçüde daha da kıymetlenebiliyor. Bu bizim kültürel kodumuz ve kimliğimiz." ifadelerini kullandı.Furkan Çalışkan, "Şiir Versus" isminin de bir meydan okuma ve cedelleşme örneği taşıdığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:"Dergi çıkartmak için rasyonel düşünen herkes için saçma bir zaman. İnsanlar matbu olana ulaşmakta sıkıntı çekiyorlar. Biz de 'Tam zamanı, madem dergi çıkartmak için kötü bir zaman, o zaman bir şiir dergisi için iyi bir zaman' diye düşündük. Tabii dijital olarak da derginin içeriğinin bir kısmı dolaşımda olacak. Ona göre de bir hazırlık yaptık. Fakat rasyonaliteyi kabul etmeyen farklı bir düzlem ve paradigma öneren bir yaklaşımımız olmasını ümit ettiğimiz için derginin de böyle saçma bir zamanda çıkması bizim açımızdan iyi oldu. Şiirin poetik yapısıyla, Türk ve dünya şiiriyle ilgili metinler de olacak. Şairlerle ve şiir kuramcılarıyla söyleşiler olacak. 'Versus' dediğimiz için şiirin bakış açısından yani poetik düşünerek inceleyebileceğimiz sinema, tiyatro, öykü gibi diğer disiplinler de olacak. Bu bir tür dergisi, içinde öykü ya da serbest denemeler olmayacak. Şiir ve poetika ekseninden uzaklaşmayacak."- "Umarım 'Şiir Versus' da bir kuşağa, yeni ve etkili bir şiir kanalına ev sahipliği yapar"Türkiye'de edebiyat dergiciliğinin uzun bir süredir canlı olduğunu dile getiren Çalışkan, 1940'lı yıllardan bu yana çok sayıda şiir dergisi örneği bulunduğunu ifade etti.Derginin şiir anlayışının modern Türk şiirini temsil edecek bir yapıda olacağını vurgulayan Furkan Çalışkan, "Dergiyi genç bir şair grubu çıkartıyor. Dinamik bir yapıya sahip. Burada Enes Kılıç, Rıdvan Tulum, Samed Karataş gibi isimlerin şiirleri olacak. 1990 kuşağından da kıymet verdiğimiz Ahmet Murat, Cevdet Karal gibi şairler, 2000 kuşağından İsmail Kılıçarslan, Salim Nacar ve benim gibi isimler olacak. Daha başka isimler de olacak fakat 'isimler geçidi' gibi bir şey düşünmüyoruz dergide. Şiirin belki daha etkileyici ve gizemli tarafı da bu. Bazen hiç kimsenin tanımadığı 18 yaşında bir çocuk bir şiir koyar ortaya ve bütün edebiyatımızı altüst edebilir, şiir konusunda büyük bir ses getirebilir." ifadelerini kullandı.Çalışkan, şiirin hiyerarşiler ve resmi geçit törenlerine ihtiyacı olmadığı değerlendirmesini yaparak, şunları kaydetti:"Derginin de böyle bir havası olmayacak. Dergilerde şairlerin bir kuşak oluşturmak gibi amaçları her zaman vardır. Fakat bu istemekle veya hedeflemekle olacak bir şey değil. Biraz edebiyatın kendi doğal zamanı içerisinde doğru dinamiklerin bir araya gelmesiyle, bence etkiye kapalı bir şekilde olabilir. Umarım 'Şiir Versus' da bir kuşağa, yeni ve etkili bir şiir kanalına ev sahipliği yapar. Fakat bunu zaman gösterecek."- Şiirler, poetika yazıları ve şiir üzerine söyleşilerle dolu bir dergiYazı işleri müdürlüğünü Ahmet Ölmez'in üstlendiği şiir ve poetika dergisinin yayın masasında Ali Oturaklı, Enes Kılıç, İsmail Kılıçarslan, Mehmet Emin Küçüker, Rıdvan Tulum ve Samed Karataş yer alıyor."Şiir Versus"un ilk sayısında şairler Ahmet Murat, Samed Karataş, Ali Oturaklı, Salim Nacar, Cevdet Karal, İsmail Kılıçarslan, Muhammed Mücahit Yılmaz, Mehmet Emin Küçüker, Furkan Çalışkan, Rıdvan Tulum, Enes Kılıç, Ahmet Ölmez, Can Acer, Furkan Güney, Abdüssamed Bilgili, Süleyman Unutmaz, Yahya Kurtkaya, Murat Güzel, Zulal Yılmazer, Yusuf Aydın, Abdullah Maznun, Ahmet Emerce ve M. Burak Çelik şiirleriyle yer alıyor.Dergide, Rıdvan Tulum'un "Sonradan Gelmek vs İçine Doğmak", Ahmet Ölmez'in "İmajist Şiir Tekniğine Dair - I" ve "Çevirmen vs. Çevirmen", Ahmet Sarı'nın "Rainer Maria Rilke'nin Poetikası", Muhammed Mücahit Yılmaz'ın "Duyguya Rağmen Şiir", Samed Karataş'ın "Ha Üçgen Ha Müselles", Mehmet Emin Küçüker'in "Nereye Koyduysan Oradadır" ve Turgay Anar'ın "Ekfrasis, Metin Eloğlu, Yangın Yeri ve Yıldız Çevirileri" başlıklı poetik yazıları da bulunuyor."Marjorie Perloff: Kimsenin umrunda olmadığı için artık her şeye 'şiir' diyorlar!" ve "Hüseyin Etil: İsmet Özel’in ayırt edici vasfı yalnızlık değil, politik ve entelektüel mücadeledir" başlıklı söyleşilerin de yer aldığı "Şiir Versus", okurlarının karşısına 92 sayfa olarak çıkıyor.Edebiyatseverler, Şiir Versus dergisini, İstanbul'da Ağaç Kitabevi, Taksim Mephisto ve Üsküdar İskele'den, Ankara'da ise Liman Kitap Kahve'den temin edebilir.