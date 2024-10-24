Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Siirt Baraj gölünde hipotermi geçirmek üzere iken ekipler tarafından bulunan hasta tedaviye alındı | Son dakika haberleri

        Siirt Baraj gölünde hipotermi geçirmek üzere iken ekipler tarafından bulunan hasta tedaviye alındı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde kayıp olarak aranan zihinsel engelli 27 yaşındaki Mahsun Kaya, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından baraj gölünde hipotermi geçirmek üzereyken bulundu. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Mahsun Kaya ekiplere teşekkür etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 18:09 Güncelleme: 24.10.2024 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hipotermi geçirmek üzereyken bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Çeltikbaşı köyünde öğle saatlerinde evden çıkan ve bir daha eve dönmeyen 27 yaşındaki zihinsel engelli Mahsun Kaya'nın ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

        HİPOTERMİ TEHLİKESİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışması sırasında Kaya, Veysel Eroğlu Ilısu Barajında bulundu. Zodyak botu ile sudan çıkarılan Kaya’nın hipotermi tehlikesi geçirdiği belirlendi.

        KAYA VE AİLESİNDEN EKİPLERE TEŞEKKÜR

        Mahsun Kaya, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaya’nın sağlık durumunu iyi olduğu öğrenilirken, ailesi de ekiplere teşekkür etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Siirt
        #kayıp
        #hipotermi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik zirvesi yapacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik zirvesi yapacak
        TUSAŞ şehitlerine veda
        TUSAŞ şehitlerine veda
        24 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        24 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        BRICS nedir? Oluşumdan neler bekleniyor?
        BRICS nedir? Oluşumdan neler bekleniyor?
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Korkma!
        Korkma!
        "Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor"
        "Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor"
        Merkez rezervlerinde rekor
        Merkez rezervlerinde rekor
        Öğretmenler, veliler bu şekere dikkat! Uyuşturucu iddiası!
        Öğretmenler, veliler bu şekere dikkat! Uyuşturucu iddiası!
        Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda
        Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        "Derbi için kötü sinyal"
        "Derbi için kötü sinyal"