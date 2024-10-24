Siirt Baraj gölünde hipotermi geçirmek üzere iken ekipler tarafından bulunan hasta tedaviye alındı Siirt'in Kurtalan ilçesinde kayıp olarak aranan zihinsel engelli 27 yaşındaki Mahsun Kaya, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından baraj gölünde hipotermi geçirmek üzereyken bulundu. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Mahsun Kaya ekiplere teşekkür etti

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.10.2024 - 18:09 Güncelleme: 24.10.2024 - 18:09 facebook

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