Siirt Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilen Vali Atik göreve başladı

AA

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan HDP'li Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık'ın yerine vekil olarak görevlendirilen Vali Atik, büyük bir Türk bayrağının asıldığı belediye binasına geldi.Beraberinde getirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini de başkanlık makamına asan Atik, yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla görevine başladığını söyledi."Siirt'e, hepimize hayırlı uğurlu olsun." diyen Atik, şunları kaydetti:"İnşallah bugüne kadar Valiliğimizde uygulamış olduğumuz vatandaş odaklı yönetim ve hizmet anlayışını belediye teşkilatımızda da devam ettireceğiz. Belediyemiz devletin belediyesidir. Belediyemizin hizmetlerini halkla buluşturup, inşallah hizmetlerimizi sorunsuz şekilde yerine getireceğiz."