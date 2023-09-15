Siirt Belediyesi'nden ücretsiz otopark hizmeti

Siirt Belediyesi ücretsiz otopark hizmeti verecek Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla başlatılan çalışmayla 2 alan ücretsiz otopark olarak kullanılacak

Kentin sorunlarını ve ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdüren Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluş denetimlerinin yanı sıra vatandaşlarla bir araya geliyor.

Trafik sorunları ve otopark ihtiyacının olduğunu belirleyen Kızılkaya, Güres Caddesi'nde yeni öğretmenevinin yapılacağı alan ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında kamuya ait atıl durumdaki alanların otoparka çevrilmesi için talimat verdi.

Siirt Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, söz konusu 2 alanda çalışma başlattı. Çalışmaların tamamlanmasıyla bu alanlar ücretsiz otopark olarak hizmet verecek.