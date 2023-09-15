Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Siirt Belediyesi'nden ücretsiz otopark hizmeti

        Siirt Belediyesi ücretsiz otopark hizmeti verecek

        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla başlatılan çalışmayla 2 alan ücretsiz otopark olarak kullanılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 18:29 Güncelleme: 15.09.2023 - 18:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt Belediyesi'nden ücretsiz otopark hizmeti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kentin sorunlarını ve ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdüren Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluş denetimlerinin yanı sıra vatandaşlarla bir araya geliyor.

        Trafik sorunları ve otopark ihtiyacının olduğunu belirleyen Kızılkaya, Güres Caddesi'nde yeni öğretmenevinin yapılacağı alan ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında kamuya ait atıl durumdaki alanların otoparka çevrilmesi için talimat verdi.

        Siirt Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, söz konusu 2 alanda çalışma başlattı. Çalışmaların tamamlanmasıyla bu alanlar ücretsiz otopark olarak hizmet verecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #siirt haberleri
        #ücretsiz otopark
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Malatya'da 9 bina aynı anda yıkıldı
        Malatya'da 9 bina aynı anda yıkıldı
        "Yeni bir dönemi hep birlikte açacağız"
        "Yeni bir dönemi hep birlikte açacağız"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı