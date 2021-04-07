Siirt Emniyet Müdürlüğü, hazırladığı film ile

AA

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şubesince çekilen filmin, Türkiye'de ilk aksiyon polis tanıtım filmi olduğu bildirildi.

Teknolojik imkanlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek suretiyle kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak, uyuşturucu suçlarına daha seri müdahale imkanı sağlanan "UYUMA Projesi" kapsamında il merkezinde emniyet mensupları tarafından çekimleri yapılan videonun kamuoyu ile paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, uyuşturucu ile mücadelede büyük bir farkındalık sloganı ile yayınlanan görüntülerin beğeni topladığı belirtildi.

Açıklamada, filmde, "UYUMA" uygulamasına gelen ihbarla harekete geçen ekiplerin, şüphelileri takip etme ve yakalama anlarının yer aldığı aktarıldı.