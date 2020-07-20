Siirt fıstığı rekoltesinde beklenti yüksek

AA

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesindeki 7 ekipten oluşan 40 personel, 15 gün sürecek rekolte tahmin çalışmalarına Gökçebağ mevkisindeki fıstık bahçesinden başladı.

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mehmet Seven, yaptığı açıklamada, çalışmaların eş zamanlı olarak merkez ve ilçelerdeki 200 bahçede yapılacağını belirtti.

Tahmini rekoltenin Bakanlık tarafından kamuoyuna açıklanacağını ifade eden Seven, şöyle konuştu:

"Siirt fıstığında rekolte tahmininde bulunmak için merkez ve 6 ilçemizde teknik ekibimiz görevlendirildi. Bugün bir üreticimizin 58 dönüm fıstık bahçesinde 20-25 yaşlarındaki ağaçlarda verimi ölçtük. Referans olarak bir ağaç tespit ediliyor ve daha sonra bu ağaçtaki ürün miktarı hesaplanıyor. Biz bunu bilimsel tekniklerle yapıyoruz. Hesaplamayı yaptıktan sonra ağaca puan veriyoruz. Bahçedeki ağaçlar bu şekilde sayılıyor. Üreticilerimiz son yılların en yüksek verimini bekliyor. Geçmiş yıllara nazaran bu yıl verimin iyi olduğunu düşünüyoruz."

Fıstık üreticisi Osman Oysal da son 10 yılın en yüksek verimini alacaklarını düşündüklerini belirterek "Geçen yıl ağaçlardaki hastalık nedeniyle iyi verim alamadık ancak bu yıl çok iyi verim bekliyoruz." dedi.