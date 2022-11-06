Bakan Soylu: Terör örgütüne katılım 100'ün altına düştü (3)



'BURNUMUZU SOKTURMAYACAKLARI DOĞU AKDENİZ´DE BUGÜN ENERJİ ARIYORUZ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak´taki programının ardından helikopterle Siirt´e geçti. Bakan Soylu Siirt´te Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen `Teşkilat Akademisi Türkiye Yüzyılı´ eğitim programına katıldı. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, "2019 seçimlerinde dedik ki; belediyeler PKK´lıları işe alacaklar, su saatlerini okumaya örgütle iltisaklı adamlar gelebilir ve öyle oldu, detaylarını yakında kamuoyu ile paylaşacağız, nasıl olduğunu ve nasıl böyle bir sonucun oluştuğunu. Bizler şimdi 2023´te seçime gidiyoruz. Bu seçimde yapacağımız tercih şudur; Siirt´i fıstığı ile mi anacağız yoksa Eruh baskını ile mi anacağız? Şırnak´ın Cizre´nin yaylaları festival alanları mı olacak yoksa PKK´nın barınak ve üstlenme alanımı olacak? Türkiye´yi yerli ve milli bir parti mi yönetecek yoksa büyük elçilerle LGBT dernekleri ile veya İngiltere´de, Amerika´da tırnak içinde söylüyorum parasını verenler mi. Aramızda fısfıs konuşurduk; Niye kendi arabalarımızı yapamıyoruz da o çürük çarık arabalara hep teslim oluyoruz. Susun Amerika duyar derlerdi. Amerika´nın canı cehenneme şimdi, hepsini yapıyoruz. Tayyip Erdoğan sadece Türkiye´yi büyütmedi. Bu kadrolar sadece Türkiye´yi büyütmedi. Cumhur İttifakı sadece Türkiye´yi büyütmek için bir çalışma ortaya koymuyor. Türkiye´nin zihninin içerisinde yapılan bütün kilitleri teker teker çözüyor ve Türkiye´de devrim ortaya koyuyor. Öyle bir devrim ortaya koydunuz ki burnumuzu sokmayacakları, sokturmayacakları Doğu Akdeniz´de bugün enerji arıyoruz" dedi.

'ATAMA BAŞBAKANLARI BİLE 3 AY DAYANIYOR'

Bugün ben dindarım, ben Kürdüm diyenlerin ağzı dolu bir şekilde rahat rahat bunları söyleyebildiğini ifade eden Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Bugün Aleviyim diyen kişi bunu rahat bir şekilde ifade edebilme kabiliyetine sahip. Hürriyetin ve demokrasinin, özgürlüğün bütün dünya içerisinde en yüksek yaşandığı ülkelerden bir tanesiyiz. Yıllardır anlatırlar; Bizim ilk duyduğumuz şey demokrasinin beşiği İngiltere´dir. Nasıl bir demokrasinin beşiği ise atama başbakanları bile 3 ay dayanıyor. Yıllardır bizleri kandırmışlar. Bunu çok net söylüyorum. Yıllardır bütün ülkeleri kandırmışlar. Adam seçiliyor, ertesi gün partisinin içerisinde tık diye indiriliyor. Dünyada hepimizin yaşadığı bir pandemi krizi oldu. O büyük ülkeler havalimanlarında maske kavgası yaptılar. Aşı yaptılar, fukara ülkelere bir tane bile göndermediler. Ölsün dediler. Bu arada Tayyip Erdoğan´a kızıyorlardı. Niye kızıyorlardı biliyor musunuz? Şehir hastanesi yapıldığı zaman bir zat, partisinin içerisinde olan, şu anda başka bir partide olanlar, `Bunlar verimli yatırımlar değildir´ diyordu. Avrupa´da, Amerika´da insanlar hastane koridorlarında ölürken Tayyip Erdoğan´ın yaptığı şehir hastanelerinde beş yıldızlı hizmet verildi." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Siirt Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK

2022-11-06 19:21:47



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