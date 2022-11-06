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Bakan Soylu: Terör örgütüne katılım 100'ün altına düştü (3)

DHA

Bakan Soylu: Terör örgütüne katılım 100'ün altına düştü (3)


'BURNUMUZU SOKTURMAYACAKLARI DOĞU AKDENİZ´DE BUGÜN ENERJİ ARIYORUZ'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak´taki programının ardından helikopterle Siirt´e geçti. Bakan Soylu Siirt´te Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen `Teşkilat Akademisi Türkiye Yüzyılı´ eğitim programına katıldı. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, "2019 seçimlerinde dedik ki; belediyeler PKK´lıları işe alacaklar, su saatlerini okumaya örgütle iltisaklı adamlar gelebilir ve öyle oldu, detaylarını yakında kamuoyu ile paylaşacağız, nasıl olduğunu ve nasıl böyle bir sonucun oluştuğunu. Bizler şimdi 2023´te seçime gidiyoruz. Bu seçimde yapacağımız tercih şudur; Siirt´i fıstığı ile mi anacağız yoksa Eruh baskını ile mi anacağız? Şırnak´ın Cizre´nin yaylaları festival alanları mı olacak yoksa PKK´nın barınak ve üstlenme alanımı olacak? Türkiye´yi yerli ve milli bir parti mi yönetecek yoksa büyük elçilerle LGBT dernekleri ile veya İngiltere´de, Amerika´da tırnak içinde söylüyorum parasını verenler mi. Aramızda fısfıs konuşurduk; Niye kendi arabalarımızı yapamıyoruz da o çürük çarık arabalara hep teslim oluyoruz. Susun Amerika duyar derlerdi. Amerika´nın canı cehenneme şimdi, hepsini yapıyoruz. Tayyip Erdoğan sadece Türkiye´yi büyütmedi. Bu kadrolar sadece Türkiye´yi büyütmedi. Cumhur İttifakı sadece Türkiye´yi büyütmek için bir çalışma ortaya koymuyor. Türkiye´nin zihninin içerisinde yapılan bütün kilitleri teker teker çözüyor ve Türkiye´de devrim ortaya koyuyor. Öyle bir devrim ortaya koydunuz ki burnumuzu sokmayacakları, sokturmayacakları Doğu Akdeniz´de bugün enerji arıyoruz" dedi.
'ATAMA BAŞBAKANLARI BİLE 3 AY DAYANIYOR'
Bugün ben dindarım, ben Kürdüm diyenlerin ağzı dolu bir şekilde rahat rahat bunları söyleyebildiğini ifade eden Bakan Soylu, şunları söyledi:
"Bugün Aleviyim diyen kişi bunu rahat bir şekilde ifade edebilme kabiliyetine sahip. Hürriyetin ve demokrasinin, özgürlüğün bütün dünya içerisinde en yüksek yaşandığı ülkelerden bir tanesiyiz. Yıllardır anlatırlar; Bizim ilk duyduğumuz şey demokrasinin beşiği İngiltere´dir. Nasıl bir demokrasinin beşiği ise atama başbakanları bile 3 ay dayanıyor. Yıllardır bizleri kandırmışlar. Bunu çok net söylüyorum. Yıllardır bütün ülkeleri kandırmışlar. Adam seçiliyor, ertesi gün partisinin içerisinde tık diye indiriliyor. Dünyada hepimizin yaşadığı bir pandemi krizi oldu. O büyük ülkeler havalimanlarında maske kavgası yaptılar. Aşı yaptılar, fukara ülkelere bir tane bile göndermediler. Ölsün dediler. Bu arada Tayyip Erdoğan´a kızıyorlardı. Niye kızıyorlardı biliyor musunuz? Şehir hastanesi yapıldığı zaman bir zat, partisinin içerisinde olan, şu anda başka bir partide olanlar, `Bunlar verimli yatırımlar değildir´ diyordu. Avrupa´da, Amerika´da insanlar hastane koridorlarında ölürken Tayyip Erdoğan´ın yaptığı şehir hastanelerinde beş yıldızlı hizmet verildi." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Siirt Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK
2022-11-06 19:21:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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