Siirt´te 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde 950 konut için kura çekimi yapıldı



Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT´te TOKİ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında 950 konut için kura çekimi yapıldı.

'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında Siirt merkez ile ilçeleri Baykan, Tillo ve Eruh´ta 950 konut için kura çekimi yapıldı. Siirt Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde Vali Osman Hacıbektaşoğlu, TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca ve başvuruda bulunanlar yer aldı.

Vali Hacıbektaşoğlu burada yaptığı konuşmada, "Siirt il genelinde yapılacak olan 950 adet konuta, 5 bin 107 vatandaşımız başvuru yapmıştır. İlimiz merkez ilçesinde 629 konuta 4 bin 643 başvuru, Baykan ilçesinde 150 konuta 267 başvuru, Tillo ilçesinde 124 konuta 164 başvuru ve Eruh ilçesinde 47 konuta 33 başvuru gerçekleşmiştir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK

2022-11-08 14:42:18



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