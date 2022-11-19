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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş yerinden sadaka kutusu hırsızlığı kamerada

DHA

İş yerinden sadaka kutusu hırsızlığı kamerada


Gıyasettin TETİK/SİİRT, (DHA)SİİRT'te kapüşonlu bir kişinin girdiği iş yerinde, tezgahtaki sadaka kutusunu alıp kaçtığı anlar, kameraya yansıdı.
Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi´nde 16 Kasım günü sabah saatlerinde, bir beyaz eşya dükkanının önünden geçen kişi, tezgahta kimsenin olmadığını fark etti. İçeri giren şüpheli, tezgahtaki sadaka kutusunu montunun içine koyup, dışarı çıkarak bölgeden uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Gıyasettin TETİK
2022-11-19 12:40:12

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