İş yerinden sadaka kutusu hırsızlığı kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gıyasettin TETİK/SİİRT, (DHA)SİİRT'te kapüşonlu bir kişinin girdiği iş yerinde, tezgahtaki sadaka kutusunu alıp kaçtığı anlar, kameraya yansıdı.

Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi´nde 16 Kasım günü sabah saatlerinde, bir beyaz eşya dükkanının önünden geçen kişi, tezgahta kimsenin olmadığını fark etti. İçeri giren şüpheli, tezgahtaki sadaka kutusunu montunun içine koyup, dışarı çıkarak bölgeden uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Gıyasettin TETİK

2022-11-19 12:40:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.