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Siirt´te silahlı kavga: 1 ölü

DHA

Siirt´te silahlı kavga: 1 ölü


Gıyasettin TETİK/SİİRT,(DHA)-SİİRT'in Kurtalan ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan Fırat Canpolat (29), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Kurtalan çevre yolunda meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada vücuduna kurşun isabet eden Fırat Canpolat (29), kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Canpolat, ilk müdahalesinin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Canpolat, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Canpolat´ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Gıyasettin TETİK
2022-11-21 22:38:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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