Siirt´te yol ortasında kadına şiddet kamerada (2)

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ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İl Emniyet Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında ve ulusal basında çıkan `Siirt'te kadına şiddet´ videosuna yönelik çalışma başlatıldığı belirtilerek, "Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Y.K. isimli şahıs yakalanmış, gerekli işlemler yapılmak üzere Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği´ne intikal ettirilmiştir. Kadına el kal-ka-maz!" denildi. (DHA)Gıyasettin TETİK/SİİRT,(DHA)- DHA-Genel Türkiye-Siirt Gıyasettin TETİK

2022-11-23 00:31:56



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