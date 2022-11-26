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Siirt´te görevden dönerken kar yağışı nedeniyle mahsur kalan güvenlik korucuları kurtarıldı

DHA

Siirt´te görevden dönerken kar yağışı nedeniyle mahsur kalan güvenlik korucuları kurtarıldı


Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT´in Pervari ilçesine bağlı 9 köyün ulaşamını sağladığı Geçittepe Grup Köy yolunda görevden dönerken kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 7 kişilik güvenlik korucusu, İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Pervari ilçesinde sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı. 9 köyün ulaşımını sağladığı Geçittepe Grup Köy yolunda görevden dönerken kar yağışı nedeniyle 7 kişilik güvenlik korucusu mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri bölgeye hareket ettii. Yapılan çalışmanın ardından 7 kişilik güvenlik korucusu kurtarıldı. 
Kapalı köy yolunun bulunmadığını ifade eden Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Şu an itibariyle kapalı olan köy yolumuz bulunmamaktadır. Bazı köylerimizde kar yağışı devam ettiği ve bu bölgelere olası acil durumda ise ekiplerin hazır bekletililiyor. Önceliğimiz hasta ve yollarda mahsur kalan araçlardır. Bu kapsamda Pervari ilçesine bağlı Grup Köy yolumuz olan Geçittepe Köy yolunda görev sonrası mahsur kalan köy koruyucularımız ekiplerimiz tarafından kurtarıldılar. Karla mücadele çalışmalarınız devam etmektedir" dedi. (DHA)   DHA-Genel Türkiye-Siirt / Pervari Turan KOYUNCA, Mehmet Yücel DURAK
2022-11-26 20:38:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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