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Siirt´te komiser Demir´i şehit eden teröristlere yardım edenler tutuklandı

DHA

Siirt´te komiser Demir´i şehit eden teröristlere yardım edenler tutuklandı


Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT´te geçen yıl komiser Osman Demir´i devriye görevi sırasında şehit eden PKK´lı teröristlere yardım ettikleri belirlenen ve düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, 15 Temmuz 2011´de Siirt merkezde devriye görevini yapan polis ekiplerine yönelik PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda komiser Osman Demir´in şehit edilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, eylemi gerçekleştiren örgüt mensuplarına yardım ettikleri, gizlenmelerini sağladıkları şeklinde haklarında bilgiler elde edilen S.K, M.O ve R.B´nin 25 Kasım´da yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, şüphelilerin bugün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildikleri ifade edildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK
2022-11-28 20:13:30

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