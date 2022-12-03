Yolun karşısına geçerken otobüs çarptı, 16 gün sonra kurtarılamadı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Gıyasettin TETİK/ SİİRT, (DHA)SİİRT'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken otobüsün çarptığı Davut Atak (74), tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 17 Kasım'da, Kooperatif Mahallesi Güres Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Davut Atak'a otobüs çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Atak, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, yoğun bakıma alındı. Sağlık durumu kötüleşen Atak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve kazadan 16 gün sonra yaşamını yitirdi. Atak'ın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Gıyasettin TETİK

2022-12-03 10:55:32



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