Siirt'te 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı

En keyifli yolculuk "Turistik Doğu Ekspresi" seferleri başladı! Doğu Ekspresi biletleri ne kadar, nasıl alınır?



Gıyasettin TETİK/SİİRT, (DHA)SİİRT'te 1´i kamyon 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Siirt-Kurtalan yolu Yağmurtepe köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 55 APT 169, 34 LV 2078, 66 AAS 767 plakalı otomobiller ile 41 VP 865 plakalı kamyon çarpıştı. Zincirleme kazada Özge U., Ömer P., Humeyra G. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada bir otomobilde sıkışan 3 kişi UMKE ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, tek şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Gıyasettin TETİK

2022-12-15 12:16:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.