Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Gıyasettin TETİK/SİİRT, (DHA)SİİRT'te minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde SiirtKurtalan kara yolu Ford Kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 56 M 0070 plakalı minibüs ile 72 AAR 009 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine UMKE, AFAD, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde sıkışan Yasemin O. (39), Yunus O. (28), ve Vadettin Y. (38) itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Gıyasettin TETİK

2022-12-15 14:45:18



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