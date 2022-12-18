Siir'te mıcırlı yolda kaza: 3 yaralı

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SİİRT,(DHA)SİİRT'te mıcırlı yol nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt-Batman kara yolu Şenköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 56 AN 988 plakalı hafif ticari araç, mıcırlı yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, şarampole yuvarlandı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada sürücü ile yanındaki 2 kişi yaralandı. Bulundukları yerden çıkartılan 3 yaralı, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt

2022-12-18 11:52:14



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