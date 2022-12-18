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Siir'te mıcırlı yolda kaza: 3 yaralı

DHA

Siir'te mıcırlı yolda kaza: 3 yaralı


SİİRT,(DHA)SİİRT'te mıcırlı yol nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Kaza, Siirt-Batman kara yolu Şenköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 56 AN 988 plakalı hafif ticari araç, mıcırlı yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, şarampole yuvarlandı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada sürücü ile yanındaki 2 kişi yaralandı. Bulundukları yerden çıkartılan 3 yaralı, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt
2022-12-18 11:52:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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