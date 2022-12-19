Siirt´te 5 ATM yakıldı

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Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT'in Kurtalan ilçesinde 5 bankanın ATM´si, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

Olay, sabah saatlerinde Kültür Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi´nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, yanlarında getirdikleri yanıcı maddeyi cadde üzerindeki ATM´lere dökerek ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, 5 bankanın ATM´si yangında zarar gördü. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2022-12-19 10:45:32



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