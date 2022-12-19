Uçuruma yuvarlanan kamyonetteki yaralılar, insan zinciriyle çıkarıldı

Akif ÖZALP/SİİRT,(DHA)SİİRT´in Pervari ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 2 yaralı, oluşturulan insan zinciriyle, dik yamaçtan çıkarılarak hastaneye götürüldü.
Kaza, ilçeye bağlı Güleçler Köyü yolunda meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan yaralılar M.S.A. ve A.A., ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı. Sedyeye konulan yaralılar, köylülerin de yardımıyla oluşturulan insan zinciriyle dik yamaçtan çıkarılarak yoldaki ambulanslara konuldu. Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2022-12-19 17:03:11
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