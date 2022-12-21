Siirt'te 56 yıl önce şehit olan erin cenazesi memleketine uğurlandı



Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT'te 1966'da Botan Çayı'nı geçerken akıntıya kapılıp şehit olan 16 erden Kurtalan ilçesine defnedilen Ramazan Arslan'ın cenazesi, oğlu İbrahim Arslan'ın (58) talebiyle mezarından çıkarılıp törenle memleketi Bolu´nun Gerede ilçesine uğurlandı. O dönem 2 yaşında olduğunu söyleyen Arslan, ailesinin kendisine babasının mezarının Siirt´te olduğunu söylediğini, Kurtalan Kaymakamı Çağlar Tekin'in şehit mezarlarının yenilendiğine dair sosyal medyada paylaştığı babasının isminin yazılı olduğu mezarın fotoğrafını görünce de böyle bir talepte bulunduklarını ifade etti.

Siirt'in Eruh ilçesi Yığınlı köyü mevkisinde 19 Haziran 1966'da, kurulu ordugah çadırından araziye intikal eden birliğin, Botan Çayı'ndan geçişi sırasında akıntıya kapılıp şehit olan 16 erden Bolulu Ramazan Arslan'ın cenazesi, o dönem uzun sürecek yolculuk nedeniyle Kurtalan ilçesine defnedildi. Şehit Arslan'ın o dönem 2 yaşında olan ve ailesinden babasının mezarının Siirt'te olduğuna dair bilgisi bulunan İbrahim Arslan (58), Kurtalan Kaymakamı Çağlar Tekin'in şehit mezarlarının yenilendiğine dair sosyal medyada yaptığı paylaşımdan, babasının adının yazıldığı mezarı fark etti. Kurtalan'a gelen Arslan, savcılığa başvurup babasının mezarını memleketlerine götürmek istediklerini belirtti. Savcılıktan çıkan onayın ardından, şehit Er Ramazan Er´in cenazesi mezarından çıkarıldı.

'56 YIL SONRA İKİNCİ TÖREN'

Şehit Er Ramazan Arslan için 56 yıl sonra ikinci kez tören düzenlendi. Kurtalan İlçe Jandarma Komutanlığı´ndaki törene şehidin oğlu İbrahim Arslan'ın yanı sıra Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Kurtalan Kaymakamı Çağlar Tekin, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tuğrul Türk, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olgaç, kurum müdürleri ve bölge halkı katıldı. Şehit Arslan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, ambulansla tören alanına getirildi. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu dua etti. Tören sonrası şehidin cenazesi, dualarla ailesinin yaşadığı Bolu'nun Gerede ilçesine uğurlandı.

'KAYMAKAM BEY'İN PAYLAŞIMINDAN ÖĞRENDİK'

Babasının mezarının Kurtalan'da olduğunu sosyal medyaya yüklenen fotoğrafla öğrendiklerini belirten İbrahim Arslan, "Babam 1666 yılında Siirt'te Botan Çayı'nda boğularak şehit oldu. O dönemde buraya defnedilmiş, Kaymakam Bey'in sosyal medyada paylaşmış olduğu bir fotoğrafla Kurtalan'da defnedildiğini öğrendik. Bizler de bunun üzerine hareket ettik. Babam vefat ettiğinde ben 2, kız kardeşim de 7 yaşındaydı. Soy bağının çıkarılması için savcılığa dilekçe verdik. Savcılıktan onay çıktı. Dün de mezarını açtık. Kısmet olursa yarın babamı Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Tatarlar köyünde defnedeceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2022-12-21 15:37:43



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