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SİİRT'TE KADIN ÖĞRETMEN EVİNDE BAYGIN BULUNDU

DHA

SİİRT'TE KADIN ÖĞRETMEN EVİNDE BAYGIN BULUNDU


SİİRT'te kendisinden haber alınamayan öğretmen Ayşe Fakirullahoğlu (45), kapısı kırılarak girilen evinde baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan öğretmen yoğun bakımda tedaviye alındı. 
Olay, akşam saatlerinde Kooperatif Mahallesinde meydana geldi. Cumhuriyet İlkokulu'nda öğretmen olarak görev yapan Ayşe Fakirullahoğlu'ndan gün boyunca haber alamayan okul yönetimi, durumu polise bildirdi. Öğretmenin evine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısı kırılarak girilen evde öğretmen Ayşe Fakirullahoğlu, yerde baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğretmen, yoğun bakımda tedaviye alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü
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-itfaiye ekiplerinin çalışması-Ayşe Fakirullahoğlu FotoğrafHaber: Akif ÖZALP/SİİRT,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2022-12-23 07:57:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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