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SİİRT'te kendisinden haber alınamayan öğretmen Ayşe Fakirullahoğlu (45), kapısı kırılarak girilen evinde baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan öğretmen yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kooperatif Mahallesinde meydana geldi. Cumhuriyet İlkokulu'nda öğretmen olarak görev yapan Ayşe Fakirullahoğlu'ndan gün boyunca haber alamayan okul yönetimi, durumu polise bildirdi. Öğretmenin evine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısı kırılarak girilen evde öğretmen Ayşe Fakirullahoğlu, yerde baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğretmen, yoğun bakımda tedaviye alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü

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-itfaiye ekiplerinin çalışması-Ayşe Fakirullahoğlu FotoğrafHaber: Akif ÖZALP/SİİRT,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2022-12-23 07:57:09



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