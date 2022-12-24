İş yerinde çıkan yangında 21 yaşındaki Reyhan öldü

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Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT'in Baykan ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında Reyhan Subaşı (21), yaşamını yitirdi.

Baykan ilçesi Veysel Karani beldesinde Ş.İ.'ye ait iş yerinde, bu sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alıp söndüren itfaiye ekipleri, iş yerinde Reyhan Subaşı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Vücudunda ağır yanıklar olduğu belirlenen Subaşı'nın cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2022-12-24 14:46:40



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