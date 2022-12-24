İş yerinde çıkan yangında 21 yaşındaki Reyhan öldü (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Siirt'in Baykan ilçesinde, iş yerinde çıkan yangında Reyhan Subaşı'nın (21) hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma kapsamında M.İ., F.K. ve Ş.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2022-12-24 17:17:37



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