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Asma yaprağı köylü kadınların kazanç kapısı oldu

DHA

Asma yaprağı köylü kadınların kazanç kapısı oldu


Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT´te üretilen `Tayfi´ üzümünün yaprağı, kurulan salamura yaprak işleme tesisi ile köylü kadınların kazanç kapısına dönüştü. Kadınlar, bu yolla hem aile hem de şehir ekonomisine katkı sağlarken, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, "Özellikle Şirvan ve Pervari ilçelerimizde `Tayfi´ üzümü yaygın üretilmektedir. Toplanan yaprakların gün içinde işleme tabi tutulması gerekiyor. Toplanmayan yapraklar çöp oluyordu" dedi.
Siirt´te Fıstık ve narın yanında üzüm üretiminin de yapıldığı Şirvan ilçesindeki önemli tarımsal ürünlerden asma yaprağı için GAP İdaresi Başkanlığı desteğiyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü´nce proje hazırlandı. Proje kapsamında kurulan Pirinçli Tayfi Üzüm Salamura Yaprak İşleme Kooperatifi´nin hayata geçirdiği tesis, köylü kadınlar için ekmek kapısına dönüştü. Salamura işleme tesisinde toplanan üzüm yaprakları, kadınlar tarafından salamura yapılıp tarım kredi kooperatiflerinde ve iç piyasada satışa sunuluyor. Kurulan tesisi ziyaret eden Kaymakam Emrah Bütün ilk yıl 150 ton, diğer yıllarda ise üretimin arttırılmasının hedeflendiğini ifade ederek, "Kurulan kadın kooperatifi ile birlikte, bölgenin tarımsal ürün çeşitliliği önemli bir paya sahip oldu. Tayfi üzümü değerlendirme aşamasında, yaprağını taze bir şekilde salamura yapan kooperatifimiz üretip çeşitli bölgelere satışını yapmaktadır. 150 tonluk üretim kapasitesinin artırılması için gerekli çalışmalar başladı. Bunu daha da genişletmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.
YAPRAKLAR ÇÖP OLMAKTAN KURTARILDI
Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan ise kurulan kadın kooperatifi sayesinde yeni istihdam alanları oluşturulduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Özellikle Şirvan ve Pervari ilçelerimizde `Tayfi´ üzümü yaygın üretilmektedir. Toplanan yaprakların gün içinde satılması gerekiyordu. Toplanmayan ve satılmayan yapraklar çöp oluyordu. Üretilen yaprağı değerlendirmek ve üretime kazandırmak amacıyla Pirinçlik köyünde Siirt Üreten Eller Kadın Kooperatifi´ne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak yaptığımız proje GAP İdaresi Başkanlığı´mızca desteklenerek uygulamaya konulmuştur. Kooperatif bünyesinde kurduğumuz tesis marka, etiket, ambalajların tamamlaması ile seri üretime geçmiş bulunmaktadır. İlk yıl 150 ton, önümüzdeki yıl 500 ton üretim hedefleniyor. Kurulan tesis aynı zamanda bir istihdam kapısı oldu. Burada çalışan kadınlarımız aile bütçesine destekte bulunarak kendi ayakları üzerinde duruyor. Kadınlarımızın elinden geçen ürünümüz Tarım Kredi Kooperatifleri marketleri başta olmak üzere yerel ve zincir market raflarında yerini alacaktır." (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2022-12-26 19:42:30

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