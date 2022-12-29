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Siirt´te belediye önündeki şüpheli çuvaldan yorgan çıktı

DHA

Siirt´te belediye önündeki şüpheli çuvaldan yorgan çıktı


Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT Belediyesi´nin önündeki kaldırıma bırakılan şüpheli çuval, polis tarafından fünye ile patlatıldı. Çuvaldan yorgan çıktı.
Doğan Mahallesi Mithat Öktüren Caddesi´nde Siirt Belediye binasının önündeki kaldırımda çuval olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve bomba imha uzman ekipleri sevk edildi. Polis, bölgeye güvenlik şeridi çekerek, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanı da koruyucu kıyafetlerini giyerek çuvalı fünye ile kontrolü şekilde patlattı. Çuvaldan yorgan çıktı. Çuval ve içerisindeki yorganlar kaldırımdan kaldırılarak cadde yeniden trafiğe açıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2022-12-29 16:36:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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