Siirt'te yeni yılın ilk bebeği 'Seher'

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Akif ÖZALP/ SİİRT (DHA)SİİRT'te, 2023 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe 'Seher' ismi verildi.

Siirt'te 2023 yılının ilk dakikalarında Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Aynur Gülcan, kız bebek dünyaya getirdi. Seher ismi verilen bebeği ve annesini Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ziyaret etti. Anne ve bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Hacıbektaşoğlu, yeni doğan bebeğe çeyrek altın taktı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-01-01 02:17:42



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