Traktör altında kalıp, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı; kurtarılamadı

Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)SİİRT'te, devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan, askeri helikopterle Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne ulaştırılan Yunus Arslan (27), yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde, merkeze bağlı Kemerli köyünde meydana geldi. Yunus Arslan'ın fıstık tarlasını sürdüğü traktör, kontrolünden çıkarak devrildi. Arslan'ın traktörün altında kaldığını görenler, sağlık ekibine haber verdi. Köye ambulansla ulaşımın zor olması nedeniyle görevliler, askeri helikopterle geldi. Arslan, ilk müdahalenin ardından helikoptere alınarak önce 3'üncü Komando Tugayı´na buradan da ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne ulaştırıldı. Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Hastaneye gelerek acı haberi alan yakınları ise sinir krizi geçirdi. Yunus Arslan'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-01-02 16:01:07
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