Askeri helikopter, ayağını çapa makinesine kaptıran Mehmet Ali için havalandı

Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT´in Eruh ilçesinde tarlada çapa makinesine ayağını kaptıran Mehmet Ali Kaçmaz (15), ağır yaralandı. Kaçmaz, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle, ayağına saplanan demir parçasıyla hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Bağgöze köyünde meydana geldi. Mehmet Ali Kaçmaz, tarlada ayağını çapa makinesine kaptırdı. Ayağına motorun demir parçası saplanan Kaçmaz için yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, önce motoru kesti. Mehmet Ali´nin kan kaybının artmaması için, ayağına saplanan demir parçasının da dışarıdaki kısmı kesildi.
Ardından Mehmet Ali Kaçmaz için helikopter talep edildi. Bölgeden askeri helikopterle alınan Kaçmaz, 3´ncü Tugay Komutanlığı´na götürüldü, buradan da ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.
Aşırı kan kaybettiği belirtilen Kaçmaz´ın tedavisinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-01-06 16:16:54
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