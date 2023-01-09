Siirt'te minibüs şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şirvan ilçesi Kesmetaş köyünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 56 AY 213 plakalı minibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Aynı yolda 2 gün önce yaşanan başka bir kazada, düğünden dönenleri taşıyan 56 AAG 729 plakalı minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 10 kişi hafif yaralanmıştı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-01-09 14:19:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.