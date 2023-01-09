Siirt'te 'gürültü' kavgası cep telefonu kamerasında

Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT'te B.Ç. ile gürültü nedeniyle uyardığı grup arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Kooperatif Mahallesi Abdullah Bağış Caddesi'nde meydana geldi. B.Ç ile evinin önünde gürültü yaptığı iddiasıyla uyardığı grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-01-09 14:20:19
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.