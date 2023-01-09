Otomobil, refüje çıkıp devrildi: 1 yaralı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT'te, refüje çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi Recep Tayip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. 34 PY 5598 plakalı otomobil, Altındağ petrol kavşağında sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çıkarak metrelerce sürüklenip devrildi. Kazada, ismi öğrenilemeyen sürücü yaralandı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı sürücü, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-01-09 14:38:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.