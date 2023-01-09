Otomobil, refüje çıkıp devrildi: 1 yaralı

Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT'te, refüje çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında, Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi Recep Tayip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. 34 PY 5598 plakalı otomobil, Altındağ petrol kavşağında sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çıkarak metrelerce sürüklenip devrildi. Kazada, ismi öğrenilemeyen sürücü yaralandı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı sürücü, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-01-09 14:38:24
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