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Siirt´te uyuşturucudan 3 tutuklama

DHA

Siirt´te uyuşturucudan 3 tutuklama


Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)SİİRT´te, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 3´ü, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce `uyuşturucu madde imal veya ticareti ve kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak´ suçlarına karışan 20 şüpheliye yönelik 62 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda şüpheliler, gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu ile 1 tabanca, 1 tabanca şarjörü ve 5 cep telefonu ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden 15´i hakkında `kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden Ö.E., H.D. ve K.C., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. İ.E. ve Z.D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-01-13 16:22:52

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