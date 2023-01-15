Reyhan'ın yangında ölümünde 2 şüpheli bu kez tutuklandı

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Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)-SİİRT'in Baykan ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın sonrası cesedi bulunan Reyhan Subaşı'nın (21) ölümüne ilişkin gözaltına alınıp, adli kontrol ile serbest bırakılan 2 şüpheli tutuklandı.

Veysel Karani beldesinde Şahin İ.'ye ait iş yerinde 24 Aralık'ta yangın çıktı. İhbarla gelip, alevleri söndüren ekipler, içeride Reyhan Subaşı'nın cesedi ile karşılaştı. Cenaze otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalışma başlatan polis, şüpheli olarak Şahin İ., Musa İ. ve F.K.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alınan Şahin İ. ile Musa İ., ifadeleri sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-01-15 17:01:43



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