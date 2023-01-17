Siirt'te traktör uçuruma yuvarlandı, sürücü ağır yaralı

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Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)SİİRT´in Şirvan ilçesinde, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü Hüseyin D., ağır yaralandı.

Kaza, Cevizlik köyü yolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen traktör, Hüseyin D.´nin kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hüseyin D., sağlık ekibince ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hüseyin D.´nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-01-17 15:01:51



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