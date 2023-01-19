Siirt'te otomobille çarpışan minibüs, okul duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı

Akif ÖZALP SİİRT, (DHA)SİİRT'te kavşaktan çıkan otomobile çarpışan minibüs, okul duvarına çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Yeni Mahalle Şeyh El Hazin Caddesinde meydana geldi. Engin Ç. yönetimindeki 56 AN 401 plakalı minibüs, kavşaktan çıkan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 56 AB 805 plakalı otomobille çarpıştı. Minibüs, okul duvarına çarparak durabildi. Kazada Engin Ç. ve otomobil sürücüsü yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-01-19 00:21:50
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