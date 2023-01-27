`Nitelikli dolandırıcılık´ suçundan yargılanan Fadıl Akgündüz yeniden tutuklandı (2)

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BATMAN KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU´NA GETİRİLDİ

İstanbul Bayrampaşa'daki gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla İstanbul 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde yargılandığı davada `nitelikli dolandırıcılık´ suçundan ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep edilen ve yeğeni ile tutuklanmasına karar verilen Fadıl Akgündüz, Siirt´ten SEGBİS ile katıldığı duruşmanın ardından sağlık kontrolü için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne getirildi. Fadıl Akgündüz, sağlık kontrolünden sonra Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumu´na teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-01-27 16:44:13



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