Siirt'te zabıtadan 'dilenci' operasyonu; paralar bebek bezinden çıktı

Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)SİİRT'te, zabıta operasyonunda yakalanan 7 dilencinin üst aramasında bulunan 1059 liraya el koyuldu. Dilencilerden birinin, üzerindeki parayı bebek bezine gizlediği belirlendi.
Siirt Belediyesi zabıta ekipleri, kentin merkezi noktalarındaki çarşı, hastane ve cami avlularında dilencilik yapanlara operasyon düzenledi. Operasyonda 2'si Suriye uyruklu olmak üzere 7 dilencinin üst aramalarında bulunan 1059 lira için tutanak tutuldu. Dilencilerden birinin, üzerindeki parayı bebek bezine gizlediği saptandı. 'Kabahatler Kanunu'na göre haklarında işlem uygulanan dilenciler, daha sonra serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-01-27 17:50:33
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