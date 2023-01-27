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Siirt'te zabıtadan 'dilenci' operasyonu; paralar bebek bezinden çıktı

DHA

Siirt'te zabıtadan 'dilenci' operasyonu; paralar bebek bezinden çıktı


Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)SİİRT'te, zabıta operasyonunda yakalanan 7 dilencinin üst aramasında bulunan 1059 liraya el koyuldu. Dilencilerden birinin, üzerindeki parayı bebek bezine gizlediği belirlendi.
Siirt Belediyesi zabıta ekipleri, kentin merkezi noktalarındaki çarşı, hastane ve cami avlularında dilencilik yapanlara operasyon düzenledi. Operasyonda 2'si Suriye uyruklu olmak üzere 7 dilencinin üst aramalarında bulunan 1059 lira için tutanak tutuldu. Dilencilerden birinin, üzerindeki parayı bebek bezine gizlediği saptandı. 'Kabahatler Kanunu'na göre haklarında işlem uygulanan dilenciler, daha sonra serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-01-27 17:50:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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