Siirt'te, şarküteriden 3 ayda 4 hırsızlık

Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT'te Habip Aslancı'nın şarküterisine 3 ayda 4 kez hırsız girdi. İşletmeye, yaklaşık 200 bin liranın üzerinde zarara neden olduğu belirtilen hırsızlık görüntüleri, güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, gece saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi Güres Caddesi'nde meydana geldi. Şüpheli 2 kişi, Habip Aslancı'ya ait şarküteriye kapısını zorlayıp aralayarak girdi. İş yerindeki kasaya yönelen şüpheliler, bir miktar parayı aldıktan sonra depodaki 2 torba fıstığı sırtlarında taşıyıp uzaklaştı. Sabah iş yerlerini açarken, şarküterinin kapısının da açık olduğunu gören komşu esnaf, iş yeri sahibi ve polis ekiplerine haber verdi. Adrese gelen polis, çalışma başlattı, hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.
'200 BİN LİRANIN ÜZERİNDE ZARARIMIZ VAR'
İşletme çalışanı Lokman Erdoğan, "Son 3 ay içinde 4'üncü kez dükkanımız soyuluyor. Torba torba fıstık ve kasadaki paraları alıyorlar. Yan tarafımızda bulunan pastanenin sahibi sabah iş yerini açtığı esnada kapının açık olduğunu fark ediyor. İşletme sahibini arıyor ve durumu haber veriyor. Daha öncesinde de bütün reyonlarda bulunan bal, fıstık, peynir gibi ürünlerimizi çalmışlardı. İş yerimizde son 3 ayda yaşanan 4 hırsızlık olayında 200 bin TL üstünde zararımız var. Adamlar cerrahi maske takıp profesyonel bir şekilde hırsızlığı yapıyorlar. Gece gündüz nöbet mi tutalım şehrin işlek yerinde? Hırsızların bulunmasını istiyoruz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-01-28 16:18:00
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.