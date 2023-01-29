Evinin yolu kardan kapanan hamile Asiye için ekipler seferber oldu 

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Akif ÖZALP/ SİİRT (DHA)SİİRT´in Düğüncüler köyünde, doğum sancısı başlayan 9 aylık hamile Asiye Satra (22), evinin kardan kapanan yolu 2 saatte açılarak ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler köyünde yaşayan 9 aylık hamile Asiye Satra'nın doğum sancıları başlayınca yakınları, sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla harekete geçen ekipler, evin yolunun kardan kapanması nedeniyle ulaşamayınca İl Özel İdaresi'nden yardım istedi. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla yol ulaşıma açılırken, 2 çocuk annesi Satra, ambulansla alınarak Pervari Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Asiye Satra´nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-01-29 13:24:32



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