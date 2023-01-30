Siirt Şirvan'da kardan kapanan yollar açıldı

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Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)SİİRT'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 9 köy ve 1 mezranın yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince tekrar ulaşıma açıldı.

Şirvan ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Elmadalı, Yamaçlı, Halenz, Dolusalkım, Çavuşlu, Suludere, Suluyazı, Nallıkaya, Turgutlu köyleri ve Tüylüce mezrasının kapanan yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı. DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-01-30 10:40:52



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