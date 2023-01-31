Şirvan'da kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı

Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT´in Şirvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. İl Özel İdaresi ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla yol açılarak araçların ilerlemesi sağlandı.
Kent genelinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle, kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı Şirvan ilçesine bağlı Maden köy yolunda, sabah saatlerinde bazı araçlar yollarda kaldı. Bölgede İl Özel İdaresi ekiplerince iş makineleriyle yol açma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yol açılarak araçların ilerlemesi sağlandı.
Ekiplerin, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmaları sürüyor, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-01-31 12:16:43
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