Dicle bebek, kardan kapanan yol açılarak hastaneye ulaştırıldı

Akif ÖZALP/SİİRT,(DHA)SİİRT´in Pervari ilçesindeki köyde, ateşi yükselen 1 yaşındaki Dicle Tutan, İl Özel İdaresi ekiplerinin kar nedeniyle kapanan yolda 2 saatlik çalışmasının ardından hastaneye ulaştırılarak tedaviye alındı.
Pervari ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Karşıyaka köyünde ateşi yükselen Dicle Tutan bebek için yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. İl Özel İdaresi ekipleri de kendilerine ulaşan bilgi üzerine 2 saatlik çalışmayla yolu açtı, sağlık ekipleri de köye ulaştı. Dicle bebek yapılan ilk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan Pervari ve Şirvan ilçelerinden kardan kapanan 18 köy yolu karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-01-31 12:50:34
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