Siirt´te doğum sancısı başlayan kadın, yol açılarak hastaneye ulaştırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt´te doğum sancısı başlayan kadın, yol açılarak hastaneye ulaştırıldı

DHA

Siirt´te doğum sancısı başlayan kadın, yol açılarak hastaneye ulaştırıldı


Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)SİİRT´in Şirvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde doğum sancısı başlayan 9 aylık hamile Faber Akgündüz (35), iş makineleriyle yolun açılmasının ardından ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
Şirvan ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Ormanlı köyünün yolu kapandı. Köyde yaşayan 9 aylık hamile Faber Akgündüz´ün öğleden sonra doğum sancısı başlayınca, yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Yolun kapalı olması nedeniyle köye ulaşamayan sağlık ekipleri, durumu İl Özel İdaresine bildirdi. Sağlık ekipleri, iş makinelerinin yolu açmasıyla köye ulaşarak Akgündüz´e ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Şirvan Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Akgündüz´ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-02-01 18:43:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Siirt'te kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadın ...
Siirt'te yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Siirt'te yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
(Görüntülü)ŞİRVAN&#039;DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE BAZI ARAÇLAR YOLDA KALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ŞİRVAN'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE BAZI ...
(Görüntülü)DİCLE BEBEK, KARDAN KAPANAN YOL AÇILARAK HASTANEYE ULAŞTIRILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİCLE BEBEK, KARDAN KAPANAN YOL AÇILARAK ...
Dicle bebek, kardan kapanan yol açılarak hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Dicle bebek, kardan kapanan yol açılarak hastaneye ...
Siirt'te ekipler hastalanan 1 yaşındaki çocuk için seferber oldu
YEREL HABERLER Siirt'te ekipler hastalanan 1 yaşındaki çocuk için ...
Şirvan'da kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı
YEREL HABERLER Şirvan'da kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda ...
(Görüntülü) SİİRT?TE YOLU KAPANAN KÖYDE RAHATSIZLANAN HASTA, YOL AÇILARAK HASTANEYE ULAŞTIRILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) SİİRT?TE YOLU KAPANAN KÖYDE ...
Siirt´te yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta, yol açılarak hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Siirt´te yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta, yol ...
Siirt'te yolu kardan kapanan köydeki hasta, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Siirt'te yolu kardan kapanan köydeki hasta, ekiplerin ...
(Görüntülü) SİİRT&#039;TE YABAN HAYVANLARI İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) SİİRT'TE YABAN HAYVANLARI İÇİN ...
Siirt'te karla mücadele ekipleri hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Siirt'te karla mücadele ekipleri hazırlıklarını ...
Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
(Görüntülü) SİİRT ŞİRVAN&#039;DA KARDAN KAPANAN YOLLAR AÇILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) SİİRT ŞİRVAN'DA KARDAN KAPANAN ...
Siirt Şirvan'da kardan kapanan yollar açıldı
YEREL HABERLER Siirt Şirvan'da kardan kapanan yollar açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.