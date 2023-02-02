Siirt'te karlı yolda mahsur kalan güvenlik korucuları ve aile kurtarıldı

Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)SİİRT´in Şirvan ve Pervari ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan güvenlik korucuları ile aile, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Şirvan ve Pervari'de etkili olan kar yağışı, ulaşımı etkiledi. Şirvan'a bağlı Nallıkaya köyünde dün akşam kar yağışı nedeniyle bazı yollar, ulaşıma kapandı. 9 köyün ulaşımının sağlandığı Nallıkaya bölgesinde araçlarıyla görevden dönen köy koruyucuları, yolda mahsur kaldı. İhbarla harekete geçen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 2 saatlik çalışma sonucu güvenlik korucularını kurtardı. Pervari ilçesinde de araçlarıyla mahsur kalan aile, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yolun yeniden açılmasıyla ilçe merkezine ulaştırıldı. DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-02-02 14:07:21
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