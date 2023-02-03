Köyde, piste çevirdikleri yokuştan yaptıkları kızaklarla kaydılar



Akif ÖZALP/SİİRT (DHA)SİİRT´in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde etkili olan kar yağışının ardından, tahta ve plastik borulardan kızak yapan çocuklar, yaklaşık 150 metre uzunluktaki yokuşu piste çevirdi. Çocukların evlerin arasından hızla kayarak eğlendiği o anlar dronla görüntülendi.

Siirt´te etkili olan kar yağışı kırsal kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Şirvan ilçesinde sık sık yolu kardan kapanan Elmadalı köyünde de yarıyıl tatilinde olan çocuklar olumsuz hava şartlarını eğlenceye dönüştürdü. Kendi imkanlarıyla tahta ve plastik borulardan kızak yapan çocuklar, yaklaşık 150 metre uzunluğundaki yokuşu da piste çevirdi. Gün boyu kızaklarla karın keyfini çıkaran çocuklar, evlerin arasından hızla kaydı. Çocukların dronla çekilen eğlencesi renkli görüntüler oluşturdu.

Kızakları kendi imkanlarıyla yaptıklarını ve yarıyıl tatilini karda kayarak geçirdiklerini söyleyen Salih Ayzit (13), "Biz burada kendi yaptığımız kızaklarla kayıyoruz. Yarıyıl tatilinde burada kayarak eğleniyoruz. Kendi el emeğimiz ile tahtalardan oluşturduğumuz kızağımızla kayıyoruz. Bu sene az kar yağdı. İnşallah daha çok yağar biz de eğleniriz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-02-03 10:50:22



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