Siirt´te karda 4 minibüs ve 1 otomobilde mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı

Akif ÖZALP/SİİRT (DHA)SİİRT´Tin Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 4 minibüs ve 1 otomobilde mahsur kalan 15´i güvenlik korucusu 40 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Şirvan ilçesi Elmadalı grup köy yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle içlerinde 25 kişi bulunan 3 minibüs ve 1 otomobil ile Nallıkaya köyünde göreve giden 15 güvenlik korucusunun içinde bulunduğu minibüs, mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine her iki bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yol açılarak, araçlar çıkarılıp, mahsur kalanlar kurtarıldı. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-02-05 16:53:49
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