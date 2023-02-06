SİİRT´TE KÖYLERDEKİ HASTALAR, YOLLARIN AÇILMASIYLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI
SİİRT´te rahatsızlanan hastalar, kar yağışından dolayı kapalı olan köy yolları açılarak hastaneye ulaştırıldı.Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Pervari ilçesinin Karşıyaka köyünde Melisa ve Rumeysa Uslu bebekler rahatsızlanınca, yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri kardan kapalı yolda ilerleyemeyince, durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. Ekipler, kapalı köy yollarını açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı. Melisa ve Rumeysa bebek, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.İlçeye bağlı Düğüncüler köyünde rahatsızlanan Halil Ertem (70) ve Sadettin Ertem (17) de, İl Özel İdaresi ekiplerince kapalı yolun açılmasıyla köye ulaşan sağlık ekiplerince hastaneye yetiştirildi. Melisa ve Rumeysa bebekler ile Halil ve Rüstem Ertem'in sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)Görüntü Dökümü
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-Hastaların kurtarılması
-Yol açma çalışmaları
-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera Akif ÖZALPSİİRT,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Siirt Akif ÖZALPSİİRT,(DHA)
2023-02-06 00:00:02
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