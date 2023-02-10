5 yaşındaki Zeynep, depremin 103´üncü saatinde sağ olarak kurtarıldı



Akif ÖZALP/SİİRT (DHA)-KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman´da yıkılan bir binanın enkazından afetin 103´üncü saatinde 5 yaşındaki Zeynep Asel sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin 5'inci gününde afetin vurduğu 10 ilden biri olan Adıyaman´da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yavuz Selim Mahallesi´nde çöken binadan 103´üncü saatte Siirt Belediyesi ekiplerinin de desteğiyle, 5 yaşındaki Zeynep Asel sağ olarak çıkarıldı. Zeynep Asel, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-02-10 12:38:52



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