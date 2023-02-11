Depremde hayatını kaybeden 13 kişilik Çiçek ailesi, Siirt'te toprağa verildi

Akif ÖZALP/SİİRT (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Hatay´da, çöken binada enkaz altında kalan Çiçek ailesinden 13 kişi hayatını kaybetti. Cenazeler, memleketleri Siirt´e getirilerek toprağa verildi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depreme Hatay´daki Esenlik Mahallesi Albay Kemal Bozkurt Caddesi'nde bulunan 5 katlı Zafer Apartmanı'nda yakalanan Çiçek ailesinden 1´i bebek 13 kişi, çöken binada enkaz altında kaldı. Depremin birinci gününde yaralı halde enkaz altından çıkarılan Şirin Çiçek, kaldırıldığı hastane yolunda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Enkaz çalışmalarının 6´ncı gününde ise Çiçek ailesinden Aynur (bebek), Şirin, Emin, Enver, İsmail, Aynur, Betül, Yıldız, Metin, Mehmet Emin, Elif ve Yadigar Çiçek´in cansız bedenleri çıkartıldı. 15 kişilik aileden Murat ve Lokman Çiçek ise, enkazdan yaralı olarak çıkartıldı ve hastaneye kaldırıldı. Enkazdan çıkartılan Çiçek ailesi, yakınları tarafından memleketi Siirt´te getirildi. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirilen 13 kişinin cansız bedeni, otopsinin ardından Gökçebağ Belde Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-02-11 20:48:46
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