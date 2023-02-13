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Depremde ölen kardeşlerin enkazdan anı defteri çıktı: Birbirimizi seven iki kardeşiz

DHA

Depremde ölen kardeşlerin enkazdan anı defteri çıktı: Birbirimizi seven iki kardeşiz


Akif ÖZALP/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, Yunus Emre Mahallesi´nde yıkılan apartmanın enkazında Osman ve Müzeyyen Toprak çifti ile çocukları Abdurrahman (11) ve Aysima (7) kaldı. Çift, enkazdan yaralı çıkarılırken, Abdurrahman ve Aysima kardeşler ise hayatını kaybetti. Enkazdaki arama-kurtarma çalışmalarında, kardeşlerin anı defterinden de bir sayfa bulundu. Abdurrahman´ın, Aysima ile ilgili 2018'de yazdığı, 'Biz birbirimizi seven iki kardeşiz' diye başlayan notu, görenleri duygulandırdı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerden en çok etkilenen kentlerden Adıyaman´da arama-kurtarma çalışmaları, sürüyor. Yunus Emre Mahallesi´ndeki apartmanda Osman ve Müzeyyen Toprak çifti ile çocukları Abdurrahman ve Aysima Toprak, enkaz altında kaldı. Siirt Belediyesi ekipleri, 50´nci saatte, enkazdan Osman ve Müzeyyen Toprak´ı yaralı kurtardı. Abdurrahman ve kardeşi Aysima´nın ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Enkazda, kardeşlerin anı defterinin bir sayfası ve oyuncak da bulundu.
'YAVRULARIMI DUALARLA ÇIKARDILAR'
Osman ve Müzeyyen Toprak çifti, taburcu olduktan sonra arama-kurtarma çalışmalarında, kendilerini çıkaran Siirt Belediyesi ekipleriyle görüştü. Anne Müzeyyen Toprak, enkazdan bulduğu, çocuklarına ait oyuncağı da yanına alarak, kendisini kurtaran ekiplerin yanına geldi. Teşekkür eden Toprak, "Yavrularımı dualarla çıkardılar. Allah onların işlerini rast getirsin" dedi. 
Arama-kurtarma çalışmalarına katılan Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci de depremde çocuklarını kaybeden Müzeyyen Toprak´a, "Biz sizleri kardeş bildik, aile bildik. Bizim sizlere kapımız, yuvamız, Siirt´imiz açık. Bunu samimiyetimizle kalbimizle söylüyoruz. Biz sizin için buradayız. Bütün Siirt, sizi bağrına basar. Biz sizi çok sevdik, biz sizi aile bildik. Her zaman yanınızda olacağız" dedi. 
O NOT YÜREK BURKTU
Öte yandan Abdurrahman´ın, kardeşi Aysima ile ilgili 2018 yılında yazdığı ve kendi fotoğraflarını yapıştırdığı anı defterindeki 'Merhaba. Ben Abdurrahman bu da kardeşim Aysima. Biz birbirimizi seven iki kardeşiz. Beraber çok güzel oyunlar oynarız. Bir gün ben akülü arabamı sürerken kardeşim de binmek istedi. Tek başına süremeyeceği için ona yardımcı oldum ve beraber sürdük. Çok eğlenceli bir gündü. Biz kardeşimle sevdiğimiz oyunları oynayıp devam ediyoruz' notu, görenleri duygulandırdı. DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-02-13 14:16:19

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